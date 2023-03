Czy w Dobrym Mieście kierowcy będą musieli przeprosić się ze skrobaczkami do szyb? Sprawdziliśmy warunki pogodowe ze środy na czwartek Redakcja Naszemiasto.pl

Chcesz sprawdzić, czy w Dobrym Mieście jutro będzie przymrozek? Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na noc ze środy na czwartek. Spodziewana temperatura w Dobrym Mieście to 9°C. Jednocześnie prawdopodobieństwo opadów wynosi 14%, z kolei wilgotność powietrza: 92%. Przewidywana przez meteorologów prędkość wiatru to 12 km/h. Oznacza to, że w nocy w Dobrym Mieście nie będzie przymrozków.